因應新冠肺炎新型變種病毒Omicron肆虐，本土疫情升溫，嘉義市政府25日宣布即起禁止住宿型長照機構探視，禁止邊走邊吃，市府也要求KTV、大賣場等場所落實執行唱歌、購物全程戴口罩。

中央流行疫情指揮中心發布維持二級警戒至2月7日，同時有強化防疫措施，嘉義市政府跟進，今天市長黃敏惠做出10項加強防疫措施，取消新春寺廟發送紅包，禁止繞境、遊行、搶頭香、平安湯圓等活動。

餐飲場所嚴格落實實聯制，經輔導未改善者禁止內用；市場、賣場、夜市等禁止試吃及邊走邊吃，宴席不得逐桌敬酒；加強宣導各營業場所、旅宿業者落實戴口罩、實聯制、環境清消。

加強學校、公園、風景區、藝文場館等環境清消；醫院即日起禁止探病；特殊情況者應出具3日內採檢陰性證明；住宿式長照機構即日起暫停探視；加強外籍移工健康管理、疫苗接種。

轉運中心、市區公車及公共自行車等加強清消及實聯制；減少不必要移動、活動或聚會，避免出入人多擁擠的場所。

市府表示，春節期間醫院門診、急診、執行抗原快篩或PCR採檢的醫院、新冠肺炎疫苗或流感疫苗施打門診等資訊，可至嘉義市政府衛生局網站或嘉義市政府網站首頁春節特刊查詢。