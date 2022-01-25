迎接農曆新年長假，凱擘大寬頻提供強檔電影、綜藝節目和熱門動漫，更一次新上架3個高畫質數位頻道。過年期間收看《蒙面歌王》英國版，有機會獲得限量好禮；2月底前訂購機上盒myVideo豪華月租享年繳優惠再送看片金。

凱擘大寬頻數位有線電視AXN頻道（第67台）新春推出「星際爭霸戰馬拉松」，從除夕（1/31）至初二（2/2）、初六（2/6）晚上9點推出《星際爭霸戰》、《星際爭霸戰：闇黑無界》、《星際爭霸戰：浩瀚無垠》和《星艦迷航記X：星戰啟示錄》。

HBO頻道（第65台）一連5天輪播春節口碑電影，1月29日晚上9點全台首播《真人快打》，1月30日同一時間播出歌舞電影《紐約高地》，除夕當晚8點鎖定休傑克曼主演的《追憶人》，初一下午5點推出《神力女超人1984》，初二晚上10點則有動作片《無名弒》。ROCK Entertainment（第241台）亞洲獨家首播綜藝《蒙面歌王》英國版登場，2月3日起每周四晚上8點50分一同猜測誰是蒙面者，收看並留意節目訊息，還有機會把限量好禮帶回家。

凱擘大寬頻高畫質數位頻道新上架4K自然紀實頻道LOVE NATURE、Travel Channel旅遊頻道，以及Food Network美食頻道。LOVE NATURE（第230台）全新推出《深淵異形》，2月6日起每周日下午1點10分，準時欣賞海洋黑暗深處的奇特生物。

Travel Channel旅遊頻道（第221台）自2月7日起每周一晚上9點30分播出《追迷探險隊》第7季，利用科學技術破解神秘失蹤案件；Food Network美食頻道（第220台），2月14日起每周一晚上9點20分播出《超市突擊烹飪賽》第3季，大廚們使用民眾於超市採購的食材做出美味料理一較高下。

Disney+最新推薦院線片《永恆族》、原創韓劇《警校菜鳥》、《冰原歷險記：巴克大冒險》，2月2日上架《梅艷芳》（導演版）；農曆新年專區1月28日起上架《大三元》、《怒火》等片。新申辦120M（含）以上光纖上網，可以年繳1620元（原價3240元）享Disney+暢看一整年。

機上盒「myVideo豪華月租」連假強打1月28日上架的災難喜劇片《天坑》，金馬獎入圍國片《青春弒戀》將在1月31日上架；熱門動漫精選《進擊的巨人：The Final Season》、2月2日新上架的《名偵探柯南：緋紅的不在場證明》等，2月28日前訂購享年繳優惠1299元，再加碼送看片金300元；租借《鬼滅之刃：遊郭篇》就抽後背包、木紋鐘等限量禮品。