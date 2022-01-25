台股明日封關在即，然遭遇近期美股劇烈震盪，雖昨夜美股拉尾收高，但今日美期指盤中跌幅擴大，亞股倒成一片，台股亦由電金傳權值股領跌，盤中最低下殺至17645.66點、重挫343點，再次跌破季線支撐，臨收台積電獲拉抬，終場集中市場跌點收斂至跌287.92點、為17701.12點，總成交值小增至2694.10億元；櫃買市場跌3.22點，收214.97點，總成交值567.55億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，受到國際股疲弱的影響，台股今日跌破昨日低點，創近期來的低點，指數來到去年12月低點的位置，季線也告失守。目前來看，技術指標呈現弱勢，顯示在農曆封關前，市場不想抱股過年的意願很強，台股若無法有效站回季線，多頭將不會有拉高的動作。

盤面電子權值股全面下跌，台積電(2330)、股王矽力-KY(6415)、聯發科(2454)、台達電(2308)、日月光投控(3711)、國巨(2327)、友達(2409)、群創(3481)全數臉綠，金融股空方氣焰旺盛，富邦金(2881)、國泰金(2882)等都收黑，長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)也全數收黑。

證券分析師張陳浩則說，今日殺權值股，終場指數下跌近300點，現段不想抱股過年的基本上都賣了，在依歷史經驗來看，10年來有8次都收紅，除非美股又重挫，不然應該有機會在封關日收小紅。操作上，若還未賣股的，也不適合在明日砍出，想要抱股過年也不要超過5成為宜。

張陳浩說，農曆春節長假期間變動因素包括了國際俄羅斯烏克蘭衝突，是否會引發戰爭、升息、通膨及台灣本土疫情的發展，都需要關注。投信內資等近期有在布局跌深族群的跡象，包括汽車零組件、網通及元宇宙等等，預期位階低、殖利率高的個股在農曆年後將有所表現。

以技術面來看，台股昨日回測季線雖然有守，但今日長黑又跌破季線支撐，目前下方支撐半年線約17434.78點、年線約17154.02點，預期指數將會落在17000～18000點大箱型區間震盪整理。