公辦都更案在農曆過年之前，再度傳出喜訊！號稱近年「最複雜」、整合最困難，幾度流標的新北市永和大陳義胞單元3公辦都更案，2022年一月初評選出由皇翔取得最優申請人，並於今（25）日正式與負責主導的新北市住都中心簽約。皇翔建設董事長廖年吉表示，這個案子創造很多第一，是新北市住都中心成立以來第一個公辦都更案，也是住都中心整合中住戶同意速度第一的案子，所以皇翔建設品質也要第一。

永和大陳地區單元3公辦都更案，今天上午由新北市住都中心董事長陳純敬，以及得標人皇翔建設董事長廖年吉，完成簽約。

這項號稱「近年最複雜」的公辦都更案，由新北住都中心擔任實施者後，僅約半年時間就達到95％同意比例，且順利招商，整合速度堪稱歷來之最，力拼2022年底動工。

住都中心表示，未來將打造智慧建築、綠建築及現代化公有市場，帶給大陳地區嶄新的城市風貌，讓最複雜公辦都更案華麗轉身。

住都中心表示，新北住都中心採取全新的招商模式，推動大陳單元3 公辦都更，由中心負責整合，興建廠商僅需專注於提供技術與挹注資金。

住都中心指出，單元3地主近250戶，產權極為複雜，去年3月進場整合，期間即便受新冠肺炎疫情影響，中心仍達成9月公告招商、今年1月順利選出興建廠商的目標，若如期於今年底動工，更將是歷來最快動工的公辦都更案。

本案目前取得超過95％意願書，後續會努力往100％邁進，大幅降低廠商開發風險。

陳純敬表示，住都中心去年1月成立時，市長侯友宜曾要求「全力加速大陳地區更新，拼兩年內動工！」如今中心屆滿一周年，沒有辜負市民的期待，繳出漂亮成績單，期望接下來單元1、4也能依循成功模式，盡快順利完成招商。

由市府主導的公辦都更具有示範性、公益性，大陳地區鄰近新店溪河堤，又有永和綠寶石河濱公園及永和仁愛公園，區位相當良好，未來建築完工後，一定能成為永和區指標，促進地方發展

該案將委由國際級建築大師操刀，打造未來永和地標建築。包括興建3棟33層住宅，及現代化公有市場。

皇翔表示，大陳單元3 公辦都更案面積約1.3公頃，總投資額約160億元，預估創造近300億產值，皇翔建設請到國際知名團隊-日本丹下建築事務所、上圓聯合事務所共同規劃本案，未來更新後將打造符合「銀級智慧建築」、「黃金級綠建築」、「無障礙設計標章」的指標建築，也會配合新北市市場改造計畫，興建結合科技、環保、現代化的永和新生市場，並在單元3、4之間的法定空地打造中央公園供鄰里使用，塑造地區新亮點，讓在地居民享受完善的生活機能及優質居住環境。