貿聯-KY(3665)日前完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權收購，正式成為貿聯-KY的事業體成員，貿聯-KY預估，今年第1季將優於去年同期，由於外資多正面看待此項收購案效益，近期投信積極加碼貿聯-KY，24日外資亦轉賣為買，貿聯-KY今天股價逆勢收高，創下2021年2月26日以來新高。

貿聯-KY以企業價值約4.51億歐元完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權收購，以INBG為名正式成為貿聯-KY事業體成員並認列收益，由於INBG在多重技術領域為產業領頭羊，且致力於材料研究以達到極端條件的最高要求，此收購整合後可望擴大貿聯-KY跨事業群交叉銷售機會，增加工業應用的市場佔有率，強化長期成長動能，提升採購成本優勢，並透過資源整合、分享和導入成功案例，達成區域採購的規模最適化，發揮短鏈優勢，一站式產品設計、製造及跨應用技術支援，快速回應客戶需求。

貿聯-KY 2021年合併營收為10.24億美元，年增34.03%(約新台幣286.83億元，年增27.03%)；由於電動車及高速傳輸各項新興應用需求湧現，貿聯-KY表示，今年第1季可望比去年同期好；公司亦樂觀看待半導體、電動車、資訊科技與數據傳輸等產品出貨成長。

貿聯-KY在完成此項併購案後，日系及兩家亞系外資最新報告同步維持貿聯-KY「優於大盤表現」評等，其中日系外資目標價為288元，一家亞系外資報告則預期貿聯-KY可望因半導體、電動車及數據中心驅動2020年到2023年營收及營業淨利年複和成長率為12%/15%，亦預估INBG於2022年/2023年的利潤貢獻率為22%/27%，考慮股份稀釋，貿聯-KY 2022年/2023年每股盈餘將年增29%/21%，目標價339元；至於美系外資報告雖然給予「中立」評等，但考慮新業務和可能帶來更多交叉銷售收入，將貿聯-KY 2022年/2023年EPS上調26%/35%。