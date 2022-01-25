善的循環，一旦源頭啟動，就有機會一直更好。滙豐（台灣）商業銀行25日宣布，發給可寧衛公司綠色保證函，內容為金額新台幣8.2億元、為期兩年的履約保證函及預付款保證函，資金用途是支持高雄煉油廠第四區土壤及地下水汙染整治工作。這塊工業用地正是台積電高雄廠的預定用地，台積電早已是台灣企業永續發展的範例，在整治設廠過程也讓外包廠商跟上永續的腳步。

滙豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，現今已是環境保護和商業機遇並存的時代，可寧衛是台灣最大的廢棄物處理公司，此次採用了永續性貿易融資結構，同時通過滙豐集團永續金融委員會審核。

此舉亦是匯豐台灣針對公共環境工程發出的第一筆綠色保證函，用以擔保可寧衛的施工項目將履行其綠色責任。銀行表示，在整體工程完成後，高雄市環保局也將擔任第三方審核機構，確保高雄煉油廠的土壤及水源修復達到相關標準。

蕭仲程指出，為了達到污染整治的目標，可寧衛在施工過程中將實施一系列的相應措施，以同時提升土壤、水源品質並促進環境復育。此次整治計畫的目的是將汙染物質降至受控標準之下，且按照土壤及水下篩查方法進行定期檢查、並提出進度報告。除了汙染整治之外，可寧衛團隊亦列出各項ESG目標包括循環經濟、能源 使用和管理、水資源管理以及環境保護等。