亞太電信正式推出全新品牌廣告，宣示亞太電信勇於面對並解決問題，撕掉過去的舊標籤，藉由影片中展現心體技合的一「弓道精神」，向消費者傳遞亞太電信堅持、專注、凝聚、不服輸、精準、自我挑戰的信念。

亞太電信表示，與遠傳合作5G共頻共網後，將藉由遠傳提供的80MHz的頻寬共組共頻共網大聯盟，並提供世界級的5G網路服務。亞太電信表示，品牌就像人一樣，外界總會存在許多既定印象、貼上眾多標籤，亞太電信選擇撕掉過去的舊標籤，也希望消費者對亞太電信重新改觀。邁入5G 時代，亞太電信透過3.5GHz頻段 5G共頻共網的合作，帶給用戶80MHz大頻寬的5G世界級網速，目前全台網路人口涵蓋率已達 80%，極速理論峰值達1Gbps，透過網路速度、上網流量、手機價格、加值服務的全面升等，創造更多產品附加價值，提供不一樣的嶄新服務。

為了帶給消費者全新飆網體驗，原5G 7天試用卡加倍升級，提供長達14天不限速飆網吃到飽，亞太電信表示，不論新朋友、老客戶，或是先前曾申辦5G試用卡的消費者，都熱情邀請前往全台Gt智慧生活門市申辦，感受不一樣的亞太電信。