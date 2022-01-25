喜迎虎年，台灣大寬頻全新上架4K自然紀實頻道LOVE NATURE（第230台）、Travel Channel旅遊頻道（第221台），以及Food Network美食頻道（第220台）等3個高畫質數位頻道。

另外，機上盒myVideo虎年送好禮，2月28日前訂購myVideo豪華月租，年繳優惠1299元，再送看片金300元，租借《鬼滅之刃：遊郭篇》再抽後背包、木紋鐘等限量好禮。

春節連假期間，myVideo熱播多部強檔電影，包括《惡靈古堡首部曲：拉昆市搶先版》、《猛毒2：血蜘蛛》等，同時跟播熱門陸劇《鏡·雙城》、《沉睡花園》，並推出《必追甜寵劇》專區，網羅《長歌行》、《皎若雲間月》、《花好月又圓》、《少爺與我的羅曼史》等口碑陸劇、以及由俞承豪、惠利等人主演的《花開時想月》。

全新上架的LOVE NATURE頻道，2月6日起每周日下午1點10分播出《深淵異形》，探索海洋黑暗深處的奇特生物；Travel Channel旅遊頻道自2月7日起每周一晚上9點30分播出《追迷探險隊》第7季；Food Network美食頻道，2月14日起每周一晚上9點20分播出《超市突擊烹飪賽》第3季。

新春連假期間，AXN、HBO頻道接力熱播強檔大片，AXN頻道（第67台）從除夕（1/31）至初二（2/2）、初六（2/6）晚上9點強力放送《星際爭霸戰》、《星際爭霸戰：闇黑無界》、《星際爭霸戰：浩瀚無垠》和《星艦迷航記X：星戰啟示錄》，讓星際迷大飽眼福。

HBO頻道（第65台）連續5天帶來口碑電影，1月29日晚上9點全台首播電玩改編電影《真人快打》，1月30日同一時間播出歌舞電影《紐約高地》，除夕當晚8點帶來由休傑克曼主演的《追憶人》，初一下午5點推出超級英雄電影《神力女超人1984》，初二晚上10點則有動作片《無名弒》。ROCK Entertainment（第241台）亞洲獨家首播綜藝《蒙面歌王》英國版。

今年連假機上盒myVideo電影、戲劇、綜藝、動畫等強檔內容不間斷，1月27日獨家推出《ONE FIRE DAY2020-Fire NEXT新篇章：滅火器20週年演唱會》，講述高雄囡仔2014年以一曲《島嶼天光》，從地下樂團唱到上大舞台，二十年來的故事；1月28日帶來由亞洲王子李光洙主演的韓國災難喜劇片《天坑》、1月31日上架金馬獎入圍6大獎項的國片《青春弒戀》。

myVideo獨家線上播出旅遊紀實節目《景嵐YO澳洲》與美食談話節目《樂炒人生》。《景嵐YO澳洲》由張景嵐獨自前往澳洲旅遊，重拾旅遊書、地圖與日記，記錄澳洲布里斯本人文和地理風情。《樂炒人生》由主持人阿達、主廚Fred迎接來賓，邊吃熱炒邊暢談趣事。

綜藝節目方面，《全明星籃球表演賽》將於1月30日於myVideo上架。小S時隔7年重返台灣電視螢光幕擔任主持的《小姐不熙娣》，也將從2月14日在myVideo同步跟播，看小S與老搭檔製作人B2（陳彥銘）再度合作，邀請20多位各行各業中事業有成的現代新女性作為節目班底，暢談職場、生活、兩性等各方面的觀點與經驗，精彩可期。

另外，最令粉絲引頸期盼的動畫《進擊的巨人：The Final Season》第二部，myVideo同步跟播中。人氣動漫《名偵探柯南：緋色的不在場證明》、《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》也將分別於2月2日、2月6號上架。

myVideo也現正熱播多部強檔電影，包含經典同名電玩遊戲《惡靈古堡》的全新電影《惡靈古堡首部曲：拉昆市搶先版》、《蜘蛛人》宇宙中最重要的反派角色《猛毒2：血蜘蛛》、戴安娜王妃傳記電影《史賓賽》，以及美國動作驚悚電影《高玩殺手》。戲劇則推薦科幻台劇《2049》、台灣首部海陸腔客語劇《茶金》。myVideo BBC專區更帶來科幻英劇《超時空奇俠第十三季》、風格喜劇《菜鳥獸醫日記》，還有犯罪劇集《海上緝兇》等。

新申辦台灣大寬頻120M（含）以上光纖上網，每月699元起，加購Disney+年繳方案1620元（原價3240元），即可以大電視暢看一整年Disney+的精彩內容，包括漫威超級英雄電影《永恆族》、原創韓劇《警校菜鳥》、《冰原歷險記：巴克大冒險》，以及2月2日上架《梅艷芳》（導演版）。

迎接農曆新年，Disney+新增特選專區，1月28日上架麻將賀歲喜劇電影《大三元》、1月31日推出香港警匪動作電影《怒火》等熱門華語片。