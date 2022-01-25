中華職棒預計將於3月出訪日本，與侍日本隊進行台日棒球交流賽，但因近期國內疫情升溫，能否成行受到外界關注。對此中央流行疫情指揮中心表示，由於運動泡泡前陣子都已實施過，只要相關計畫沒有問題，我們都會支持。

台日棒球交流賽將於今年3月5日、6日於日本東京巨蛋舉行，中職官方日前指出，將採團進團出的「泡泡模式」，且要求參賽選手都需打完兩劑疫苗。中職秘書長楊清瓏表示，已提防疫計畫給中央等待回復。

衛福部長陳時中今天對此說明，由於運動泡泡過去一段時間都有在做，相關計畫我們會審視，若沒問題，我們就會支持。