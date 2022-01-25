遠距與實體教學融合的「混成式教學」是疫情下的新常態，遠傳電信與台灣微軟、高雄市政府教育局合作，今（25）日舉辦快易通嘉年華線上開幕會，宣布「跑跑小快車資訊加值服務」正式啟動，跑跑小快車運用遠傳世界第一的5G網路、搭載微軟Surface Go行動學習載具、HoloLens混合實境，前往高雄市各國中小學，提供師生深度體驗最新科技、分享遠距教學實務經驗，提升教育數位轉型的成效。

「跑跑小快車資訊加值服務」為期2年，服務範圍遍及高雄市38個行政區，透過車上搭載的完整行動學習載具與混成學習情境，連結遠傳5G網路，以及台灣微軟多位混成式教學經驗師資規劃研習及體驗課程，期待藉此啟發高雄國中小師生對於混成式教學的新想法，並增進教師教學品質與學生數位學習能力及意願。

遠傳電信企業暨國際事業群副總經理高煥元談到：「遠傳長期關注數位教學推廣與數位素養培育，混成式教學的關鍵在於遠距學生與課堂師生能同步互動無礙，『跑跑小快車資訊加值服務』由遠傳電信提供5G高速、低延遲的網路環境，搭配HoloLens 2元宇宙混合實境應用體驗，讓高雄市國中小師生體驗5G混成式教學，啟發師生對於未來數位學習的全新應用想像。」

「跑跑小快車資訊加值服務」聚焦混成式教學實務操作，讓師生體驗5G網路及元宇宙應用，透過研習及體驗課程使高雄國中小師生快速與全球接軌達到教育數位轉型。