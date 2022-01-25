經濟部工業局舉辦「台灣智慧財產管理制度(Taiwan Intellectual Property Management System TIPS)」授證典禮，玉山銀行連續2年獲頒A級驗證，肯定玉山對於推動智慧財產管理的成果。截至2021年底玉山銀行已提出近200件專利申請案件，並已成功取得57件新型專利、30件發明專利及11件設計專利。

「台灣智慧財產管理制度TIPS」係以ISO 9001：2000品質管理系統為架構基礎，建立循環式品質管理，主要針對專利、營業秘密、著作權及商標等，從創新產生到智慧財產權利消滅，整體涉及之程序文件、執行紀錄、內外部人員及機密管制措施等，透過台灣智慧財產管理制度TIPS的導入與推動，使企業具備智慧財產管理之能力。

玉山銀行資訊長謝萬禮表示，玉山做為金融科技與數位轉型的領先實踐者，為有效保護智慧財產權，提升技術創新能量，於2020年導入TIPS台灣智慧財產管理制度，透過研發過程的智慧財產風險評估、專利提案審查機制、提案獎勵、智慧財產相關宣導教育及人才培訓等執行落實，提升服務與技術之競爭優勢。

玉山銀行研發專利的內容涵蓋支付、收付款、身分驗證、資料管控與資訊安全等面向，並實際應用於如「e速貸-智能型貸款審核」，以人機協作方式，讓多數流程改為系統判斷及人工輔助，有效縮短審核時間，以滿足顧客申請貸款時對於「速度」、「彈性」與「安全」的需求等創新金融服務。