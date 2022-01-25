金門1位外籍看護欲匯款回鄉貼補家用，卻碰到網路詐騙集團，異鄉幫傭辛苦錢新台幣6萬元，一下變成騙子的年終獎金，讓最後知道真相的她氣急敗壞報警請求處理。

警方說明，「小花」於1／23在Facebook瀏覽一則廣告，宣稱可透過超商代匯款回越南，因匯率較一般金融行庫優惠，即與該廣告暱稱「Ti Gia Cao TW-VN」者聯繫。對方也馬上提供3組代碼，要求「小花」到住家附近超商，依傳送的操作教學影片，以ibon(便利生活站)輸入該3組代碼，取得付款條碼3張，再到櫃台支付款新台幣6萬元。

當天，「小花」興沖沖打電話回家，原以為家人會很高興才對，結果是根本沒收到匯款，且「Ti Gia Cao TW-VN」已聯絡不上，至此才警覺遭到詐騙，趕緊報警偵辦。

金湖分局呼籲，兌換外匯應至合法設立的金融機構，切勿透過網路陌生人換匯，以免匯率價差沒賺到，反而整筆錢都被騙光光。另外籍人士離鄉背井在外工作，語言不通且資訊較不足，也可請雇主多加提醒，以免財物損失，影響工作情緒。