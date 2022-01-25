春節連假預期將有大量返鄉及旅遊車潮，高速公路局4條國道長途及7條地區短途替代道路，提供民眾改道參考。

國道長途者，若國道主線壅塞時，高公局建議改走替代道路，避免塞在國道車陣中。包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線，國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至台南地區雙向建議改走台61線，國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。

地區短程者，於國道尖峰時段儘量避免行駛國道，並多利用省、縣道，包括：國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向，及田寮至國10旗山東向等7條地區短途替代道路（替代道路路線可參考1968App或高公局網站）。

另外高公局建議連假期間往返宜蘭者，於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，改道台9線或106乙線；往花蓮民眾可由羅東交流道改道台2線或台9線。國5北向壅塞時，往台北可改駛台9線替代道路返程或於坪林交流道接回國5，避開壅塞車潮。

除可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外，居住在易壅塞路段沿線居民，也可直接行駛省、縣道。