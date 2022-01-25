台灣Omicron疫情多點爆發，民眾十分不安，對此，國民黨立委洪孟楷直言，這一波疫情還看不到終點，確診數量多、感染源不明，共存不是擺爛，他要求疫情中心負起責任讓人民安心。對於現階段陽性確診先送檢疫所而非醫院，洪也直言，就是不希望許多的輕症患者拖垮醫療量能，但這不也是方艙醫院的概念嗎？

洪孟楷昨（24日）在政論節目「少康戰情室」上表示，確診數量持續增加，部分感染源仍不明，對即將返鄉過年節的國人來說，真的不放心，且這一波疫情還看不到終點，民眾當然會很焦慮、擔心，而台灣不大，看到高雄確診案例五天多次來回北高，影響範圍就是全台。

洪孟楷直言，與病毒共存，不是擺爛、不是無為而治，而是對共存現況做超前部署；簡訊實聯制已經講了一個禮拜，現在每天的登記數量不到去年5月的一半，代表很多民眾已經沒有在登記了，還不需要適時修正嗎？

此外，洪孟楷指出，快篩試劑也是重點，去年英國就認為快篩很重要，每個禮拜由公費發給民眾兩個在自家快篩；現在台灣也認為快篩很重要，但相關的量能卻有限，為何不採用過去口罩國家隊的模式，趕緊與國內優秀的製造工廠來合作生產，組建快篩國家隊呢？做與不做、一念之間。

洪孟楷最後認為，現階段陽性確診先送檢疫所而非醫院，就是不希望許多的輕症患者拖垮醫療量能，但這不也是方艙醫院的概念嗎？洪稱，現在台灣走的防疫路線都是過去世界各國的防疫步驟，但這也沒有甚麼不好，因為防疫不能政治考量，是專業、是科學，絕不能因政治意識形態而影響專業的防疫判斷，疫情已經兩年多了，相關的防疫政策要適時改變，不要再老生常談、被動防疫了。