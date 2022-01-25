遠傳旗下德誼數位 Data Express衝刺會員經濟，宣布推出全新會員 App，祭出分級福利優惠，會員除享有各式折價券與專屬服務外，另結合遠傳心生活與遠傳幣累點機制，消費者購買指定主打商品並上網登錄即可獲得遠傳幣，兌換各式食衣住行育樂的好康，提供消費者更多優惠與完善服務。

此外，德誼數位將在1月27日於全台門市及遠傳心生活APP同步開賣「福虎生風開運福袋」限量 1600 組；每組售價 999 元，內容包含豐富的商品組合、優惠抵用券與抽獎刮刮卡，還可再抽總價值 88190 元的 Apple 系列商品大全配，四重優惠帶給消費者福氣滿滿的虎年。

德誼數位總經理黃麗容表示，德誼數位身為全台灣最多服務據點的蘋果原廠認證經銷商，致力提供最優質的全方位服務。新推出的會員 App 透過與遠傳心生活強強聯手，提供更多消費者利多服務與回饋，以線上線下整合之雙生態圈系統優勢，可望提升會員對德誼數位服務黏著度，並創造會員多元優惠累積、堆疊的長尾價值。

德誼數位全新會員 App 結合分級福利制度，消費者於官網或下載 App 成功註冊會員後，即可獲得 100 元配件購物金入會禮，並立即享有會員福利。依據消費者年度消費累積，共分為四種會員等級：只要下載 App 並註冊成功即為一般會員；一年累積消費 10000元~59999 元為金牌會員；60000~119999 元為白金會員；120000 元以上為黑卡會員，可享有會員好禮、新品預約、專屬課程及維修與原廠健檢等優惠與服務，累積消費越高福利也越多。

另外，會員於全台門市消費 iPhone、iPad、MacBook與Watch 系列商品，上網登錄即贈遠傳幣點數，每周限量 250 位；1塊遠傳幣等同於1元新台幣，並可於遠傳心生活或 friDay 購物使用，提供消費者有感的福利回饋。為進一步帶給會員最好的福利，德誼數位祭出極優惠的升等條件；只要年度消費已達跳級條件，次月即可立即升等且新等級有效年限為一年。在會籍期間達到消費額度，次年即可繼續維持會籍，持續享有該等級的優渥福利及回饋。