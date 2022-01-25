F-35C戰機與「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母合體執行任務

1架美國海軍F-35C戰機24日在南海執行例行任務，準備降落「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母時發生意外，戰機撞及甲板，飛行員雖彈射逃生，但卻造成7人受傷。

據CNN新聞網25日報導，美國海軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）周二說，戰機撞到「卡爾文森」號飛行甲板只造成「表面」損傷，而航母和航空隊已恢復正常運作。此外，他說，撞到甲板的F-35正在恢復中。

F-35C是美國海軍艦載機，而這是這款單引擎隱形戰機第一次發生碰撞意外。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）為美軍打造了3款F-35，除了為空軍開發F-35A戰機，為海軍陸戰隊研製了能垂直/短場起降的F-35B，也為海軍打造了F-35C戰機。其中最晚發揮戰力的，就是F-35C，美國海軍直到2019年才做出相關宣布。

而在美國海軍的11艘航母中，「卡爾文森」號是率先部署F-35C戰機，寫下美國海軍航空史新頁的。就在這次事故發生時，「卡爾文森」號和「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）雙航母打擊群正在南海執行任務。美國海軍在社群網上說，它們從23日就展開相關作業。

🇺🇸 — JUST IN: A US Navy F-35 jet crash landed aboard USS Carl Vinson in South China Sea today. The pilot is in stable condition after ejecting safely. 7 sailors were injured, 3 of them were transported in stable condition to Manila for treatment. pic.twitter.com/Ob46nwtkad — Belaaz News (@TheBelaaz) January 24, 2022

而1月還沒過完，包括這次在內，F-35已發生兩起事故。1月4日時，1架南韓F-35A因電子設備出問題，導起落架故障，結果飛行員以機腹著地緊急迫降。至於前些年，F-35則至少出了8起事故。