1架美國海軍F-35C戰機24日在南海執行例行任務，準備降落「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母時發生意外，戰機撞及甲板，飛行員雖彈射逃生，但卻造成7人受傷。
據CNN新聞網25日報導，美國海軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）周二說，戰機撞到「卡爾文森」號飛行甲板只造成「表面」損傷，而航母和航空隊已恢復正常運作。此外，他說，撞到甲板的F-35正在恢復中。
F-35C是美國海軍艦載機，而這是這款單引擎隱形戰機第一次發生碰撞意外。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）為美軍打造了3款F-35，除了為空軍開發F-35A戰機，為海軍陸戰隊研製了能垂直/短場起降的F-35B，也為海軍打造了F-35C戰機。其中最晚發揮戰力的，就是F-35C，美國海軍直到2019年才做出相關宣布。
而在美國海軍的11艘航母中，「卡爾文森」號是率先部署F-35C戰機，寫下美國海軍航空史新頁的。就在這次事故發生時，「卡爾文森」號和「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）雙航母打擊群正在南海執行任務。美國海軍在社群網上說，它們從23日就展開相關作業。
而1月還沒過完，包括這次在內，F-35已發生兩起事故。1月4日時，1架南韓F-35A因電子設備出問題，導起落架故障，結果飛行員以機腹著地緊急迫降。至於前些年，F-35則至少出了8起事故。
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