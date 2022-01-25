高雄港持續擴大篩檢。（高市新聞局提供／洪靖宜高雄傳真）

為了全力防堵高雄港區疫情擴散，交通部部長王國材25日一早也到高雄港視察，了解目前狀況，除先前於34號碼頭、118碼頭、二櫃儀檢站、三五櫃聯合辦公室及六櫃高明碼頭設置採檢站外，昨又針對中島商港區再增設2處採檢站，今又新增1處，不過篩檢人數減少，25日撤掉黃區3個採檢站，留下34號、36號、38號、55號及六櫃高明碼頭持續採檢中。

交通部王國材部長於25日赴高雄港視察港區防疫措施，猶祁次長文中、高雄市政府秘書長郭添貴、航政司長何淑萍、航港局長葉協隆及港務公司董事長李賢義陪同視察34、36號碼頭篩檢站及登船人員檢查站作業情形。

高雄港爆發群聚感染，除了先前於被列為紅區的34號碼頭以及黃區的118碼頭、二櫃儀檢站、三五櫃聯合辦公室及六櫃高明碼頭增設採檢站，24日針對中島商港區再增設增設36號碼頭、55號碼頭，25日又增加增加38號碼頭，由於篩檢人數減少，25日撤掉黃區3個採檢站，留下34號、36號、38號、55號及六櫃高明碼頭持續採檢中。

王國材特別強調，登船人員，如船舶貨物裝卸承攬業、船務代理業、船舶理貨業、船舶公證業、驗船機構、貨櫃、引水人等，依各類作業穿戴口罩、護目鏡或隔離衣等防護裝備詳細規定落實執行。下船後，登船人員是否進行相關快篩將與衞生主管單位討論。同時，重申應落實執行「強化登船管制措施」、「強化交通船管理措施」、「強化現場人車進出及作業管理」。

交通部強調，為精進國際商港的防疫作為，王國材特聯繫中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官，請求「護理臺灣隊」協助檢視各項防疫流程與作業細節，並獲指揮中心應允及衛福部照護司協助，從26日起由基隆港先行辦理，航港局及港務公司共同參與，逐一擴散落實於各港自我查核機制。