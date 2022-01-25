台灣運彩xT1聯盟上週原訂台灣啤酒英熊和新北中信特攻雙北主場開戰，可惜英熊因應台北市政府最新防疫指引宣布延賽，獨留特攻主場唱獨角戲，但仍上演兩場精彩對決，特攻挾著二連勝氣勢，分別對上桃園雲豹和臺中葳格太陽，靠著PS女神峮峮、短今場邊助威，打出狂攻球風，搶下六大驚奇首位。

PS女神峮峮、短今給力 特攻差點四連勝：新北中信特攻擁有超人氣啦啦隊Passion Sisters，陣中的峮峮、短今更是擁有眾多粉絲的女神級啦啦隊員，每次現身棒球場，總會吸引大批粉絲追隨，到了T1聯盟賽場也不例外，近兩週峮峮、短今輪流在特攻主場上陣表演，果然又有粉絲拿著大砲級專業相機全程跟拍，超高人氣可見一斑，而在對手罰球時，Passion Sisters也會群集籃架後方搔首弄姿，展開干擾大作戰，而在他們的賣力助威下，特攻近兩週火力大爆發，4戰有3戰得分破百，戰績也開出紅盤，要不是上週日對臺中葳格太陽比賽尾聲發生亂流，差點拿下完美四連勝。

何喬登挺過蛋蛋哀傷 三分外線開砲；臺中葳格太陽亞洲外援何喬登（Jordan Heading）近況火熱，前一週才在面對桃園雲豹單場飆進8記三分球，打破聯盟單場最多三分球紀錄，上週日作客新北中信特攻，雖然在下半場不慎遭到特攻洋將厄力（Cleanthony Early）暗算，中「蛋」倒地，當時厄力在突破切入時，籃下騎馬射箭，但膝蓋一抬剛好正中何喬登重要部位，何喬登痛到久久無法起身，幸好最終沒有大礙，何喬登休息片刻後續戰，全場三分球10投5中，再飆23分、6籃板、2抄截，場上正負效率值達+10，高居全隊第三高。

特攻聯手雲豹 改寫三分球紀錄：上週六新北中信特攻主場對上桃園雲豹之戰，雙方三分火力全開，上演飆分大戰，特攻靠著主場優勢加持，三分雨狂下，全場以高達44.7%的超高三分球命中率，飆進21記三分球，打破聯盟單隊單場最多三分球紀錄，特攻兩位大物新人阿巴西、謝亞軒各包辦4記三分球，表現搶眼，特攻全場豪取125分也寫下隊史新高；雲豹雖然因此以104比125吞敗，但球隊三分表現不差，全隊49次三分線外出手命中17球，連同特攻的21球，全場兩隊共投進38記三分球，同樣改寫聯盟單場最多三分球紀錄。

早哥連四場得分破30 火力無法擋：新北中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）近2週火力無法擋，繼前一週連2戰都拿33分，上週再展飆分本事，上週六對戰桃園雲豹，厄力得分再創個人新高，全場29投16中包括4記三分球，豪取36分、15籃板、3助攻，上週日迎戰臺中葳格太陽，雖因遭到重點盯防，得分效率下滑，但仍奮力拿下31分、10籃板，連4場得分破30分，幫助特攻取得3勝1敗佳績，厄力成了特攻強力反彈的救世主，也讓他人氣爆增，更因姓氏「Early」緣故，被台灣球迷戲稱「早哥」，沒想到厄力超愛這個綽號，還直呼想要把「早哥」二字刺青在身上。

桑尼續演全能身手 太陽隊史新高三連勝：臺中葳格太陽前次的二連勝就是毀在新北中信特攻手上，上週冤家再碰頭，太陽總算討回顏面，靠著「聯盟最強洋將」桑尼（Sani Sakakini）的超全能演出，以99比92不僅奪下隊史新高三連勝，勝率重回五成，也一舉斬斷特攻近期的三連勝。桑尼全場豪取23分、17籃板、6助攻、5抄截和2阻攻，再次展現出巴勒斯坦傳奇球星的頂級身手，面對時隔3年重返台灣籃壇，桑尼直言：「台灣籃球正往正確的方向走，因為T1、PLG的出現，台灣球員變得更好。」

特攻Rondo誕生 魏嘉豪找到定位：1月15日新北中信特攻主場迎戰台灣啤酒英熊，特攻小將魏嘉豪雖被英熊周資華不慎肘擊臉部，右眉角濺血，但他打死不退的拼勁，贏得球迷讚賞，更獲得「特攻Rondo」的稱號，雖然季初上場時間不多，但魏嘉豪沒洩氣，慢慢找到場上定位，靠著不貪功、拼防守的球風，為自己贏得先發位置，上週日對上臺中葳格太陽，魏嘉豪更打出生涯代表作，全場攻下13分、4籃板、4助攻、4抄截和1阻攻亮眼成績，不過特攻總教練李逸驊仍不滿意，直言想要真正變身Rondo還有一段路要走，李逸驊說：「魏嘉豪在檔拆後的視野比較欠缺，體能和爆發力也有再加強的空間。」