111年農曆春節連續九天假期（111年1月29日至2月6日），對此財金公司特別提醒民眾關於春節連續假期使用ATM注意事項，主要有五大項提醒，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細、慎防金融詐騙及善用「手機門號」收（發）紅包，以讓民眾在春節使用ATM時，既省時又安全。

對於「尖峰時段」，財金公司特別出具內部統計指出，根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（111年為1月25日～1月31日）期間，每日11：00～14：00及17：00～19：00二個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

本次春節連續九天假期，財金公司也特別提醒存款人注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，提醒民眾及早準備並預先補登存摺，以免影響春節期間的資金調度。

財金公司也提醒要保留「交易明細」，主要由於春節期間民眾使用ATM，倘發生異常情形，例如：扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，對此財金公司也掛保證，相關溢扣或未入帳的款項，經金融機構比對確認後，將自動撥入交易帳戶，請民眾放心，此外，民眾亦可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理，或依ATM上所張貼之緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。

而由於近來金融詐騙手法不斷更新，財金公司亦特別提醒民眾加強注意，包括ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；另ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款，財金公司指出，這些都是經常看到的ATM相關詐騙手法，因此特別提醒民眾注意。

由於時值疫情期間，且Omicron有疫情延燒之勢，因此，財金公司亦特別推薦「手機門號」收（發）紅包，對此財金公司指出，國內已經有30家金融機構開通「手機門號跨行轉帳服務」，在使用程序上，先把「手機門號」和銀行帳號綁起來，就可使用「手機門號」收紅包，餐聚分帳、團購收款等各項收付也可以使用手機門號轉帳，還可以先檢核確認收款人戶名，避免誤轉或遭受詐騙，可說既安全便利，又能落實防疫。