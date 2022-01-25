宏達電機及搶攻元宇宙商機，旗下的全球VR應用商店及內容訂閱服務平台VIVEPORT今（25）日宣布即將於2月中推出全新NFT（非同質化代幣）交易市集－VIVE BYTES，引領數位交易市場進入嶄新階段，第一階段針對ACG主題如動漫、卡通和遊戲等推出相關NFT新型態數位收藏，消費者可以法定及加密貨幣購買。

VIVEPORT 總經理林俊吳表示，NFT正在改變我們對於身份和所有權的看法，而VIVE BYTES正居於第一線，聚集並可激發創作者無限創意數位化的潛力，且使消費者更容易得取得數位資產。繼去年推出全球第一個Cat Art貓・美術館線上展覽後，我們即展開打造CAT ART NFT新型態數位資產的行動，欲使參觀者能夠獲得多樣化數位作品收藏。無論是消費者、創作者或是平台與技術提供者，都能在這個新經濟模式中創造多元價值。

VIVE BYTES的推出將提供全球使用者輕鬆進入NFT世界，以及享有最友善直覺的購物流程和獨特的遊戲化功能，讓消費者購買NFT數位收藏如同網購般輕鬆便利。此外，VIVE BYTES除提供直購方式外，另推出NFT盲盒機制，後續將再開放拍賣功能。消費者可以法定或加密貨幣支付，還可串連MetaMask錢包，保有NFT商品加密的安全性及付款的便利性。

首波VIVE BYTES交易的NFT收藏項目，為日本知名畫家山本修的CAT ART作品，山本先生以喵化世界名畫揚名國際。其中「貓斯汀大教堂」穹頂畫創作NFT收藏，也將加入一系列「收集解鎖NFT盲盒」之特別活動。在接下來的幾周內購買CAT ART NFT收藏的消費者，將享有購買「限量版3D CAT ART模型NFT收藏」的優先資格。

《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展的參觀者在瀏覽展廳中的畫作同時，也能直接進入VIVE BYTES NFT交易市集，購買收集最喜愛的CAT ART NFT收藏。