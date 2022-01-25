【愛傳媒藺奕專欄】小語總經理帶著集團董事長贈送的禮物來到公司的夜晚，我才經歷了子夜出門載妻子夜歸、一早雲門打架打輸被咬傷送醫、公司和拍醫院實景棚數十人的拜會和參訪；有朋友打電話來說住院剛開完刀、還有人拿到八位數字的投資合約詢問意見，情緒始終緊繃著，餓壞也累壞了。

四十歲單身優質女孩，在我身邊就像境外移入確診人數滿街都是。一顆心都可能有雙重人格，所以兩顆心互不相通很正常吧。

我想也只能隨緣了，人極度恐懼一樣東西，反而會依賴上它的，因為大腦始终警覺，所以它會一直存在。

三、四十歲的台灣男孩，無法進入婚配在我觀察有幾個共通點：價值觀過於單一，一定要把生活方式換算成錢，而又普遍對錢失去概念。

對所有快速賺錢事物保持高度興趣，卻始終處於焦躁和分心的狀態，於是財富觀幾乎每天都要震碎重建好幾次，一會兒被别人的瞬間爆富驚嚇到了，一會兒又覺得自己生活還不錯、然後聽聞海運公司的年終獎金又再次崩潰；社群時代讓他們幻覺那些名人富豪都是朋友，心底又埋怨我到底什麼時候能貼到富婆上岸。

說到底，就是把錢當作唯一的安全感，於是你恐懼，懷疑接近身邊的女人，都是來刺探你比特幣錢包的女間諜。

法國女主角伊莎貝・雨蓓在電影《愛情未來》（LAvenir）有一句經典台詞：「你知道嗎，精神世界豐富的女人不需要婚姻，連艷遇都不需要。」

有愛的女人，分離就是輕微的死亡，是指豐富的精神狀態，作好單身的心理準備，愚公移山第一鏟總是比較難的。

卡爾維諾：「如果不充滿力量地保持自我，就不可能有真正的愛情。」

夜深了，詩人已經打烊，用手機手電筒給外星人發完信號之後，塗了護膚乳液再上床，將自己裹成一盅溫暖的香爐，明晨一醒，才會被醃入味的幸福再次香醒。

作者為文學奬得主

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