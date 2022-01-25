正常人的睡眠佔了約1天1／3的時間，但絕大多數的睡眠障礙卻未能被診斷出來，好的睡眠一覺醒來會感到神清氣爽，但卻也有人越睡越累，影響白天的生活作息，嚴重者可能形成疾病危及生命，中壢天晟醫院提醒「睡眠呼吸中止症」就是特別需要民眾留意的疾病。

天晟醫院胸腔內科同時也是睡眠中心主治醫師唐家駿指出，打鼾是許多人睡覺時的通病，在睡覺時上呼吸道不通暢，可能會導致不良的生理反應，甚至影響呼吸造成缺氧，形成睡眠呼吸中止症，一名40歲鄧先生在心臟科吃藥控制血壓多年，身材顯胖，因為睡覺時容易感到胸悶，經過檢查發現為重度的睡眠呼吸中止症病人，因為睡著時打鼾呼吸道阻塞，造成夜間反覆缺氧，費力吸氣時造成交感神經亢奮及嚴重胃酸逆流，導致血壓竄升以及喉嚨莫名發炎。

另外像是高血壓、心臟病、糖尿病、腦中風與失智、胃酸逆流與肥胖症等，都可能同時存在睡眠呼吸中止症，造成這些慢性病難以控制，甚至增加死亡風險。

因應疫情民眾不想到醫院，中壢天晟醫院與美商網嘉醫療科技合作，提供「遠距居家型睡眠呼吸中止症篩檢工具」，不需到醫院的睡眠中心睡覺監測，只要在自家床上戴上簡便的生理監測器，就能輕鬆完成檢查，符合現今遠距防疫概念，詳情可洽天晟醫院睡眠中心提供專業健康諮詢服務。