樂天電視購物25日表示，近日與文創公司Beyond Boundary簽約，推進卡通人物智財權等文創內容進軍中國市場。

韓聯社報導，根據協議，Beyond Boundary將根據中國市場情況，助樂天電視購物策劃製作原創內容並在抖音、小紅書等社交媒體和直播平台上推廣。

樂天電視購物2022年新設媒體項目部，推進開發原創內容並商品化的新項目。在持續創作利用卡通人物IP內容的同時，樂天電視購物也將開發藝術、文化非同質化代幣（NFT）。