韓國樂天電視購物擬進軍中國大陸市場 15:092022/01/25 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂天電視購物25日表示，近日與文創公司Beyond Boundary簽約，推進卡通人物智財權等文創內容進軍中國市場。 韓聯社報導，根據協議，Beyond Boundary將根據中國市場情況，助樂天電視購物策劃製作原創內容並在抖音、小紅書等社交媒體和直播平台上推廣。 樂天電視購物2022年新設媒體項目部，推進開發原創內容並商品化的新項目。在持續創作利用卡通人物IP內容的同時，樂天電視購物也將開發藝術、文化非同質化代幣（NFT）。 專家傳真－台灣應成為華人內容中心 遭控發布猥褻內容 新加坡網紅恐為此坐牢引熱議 #樂天 #電視購物 #內容 #卡通人物 #進軍中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美日領袖視訊會談內容 中國駐日大使館發文痛批 05:572022/01/23 國際 小金雞 鑫傳卡位電商 有意尋求併購 04:102022/01/17 產業．科技 勞動部發函質疑花旗密約內容首度曝光 14:102022/01/25 財經 主管要求看手機「過濾發文內容」 網猜動機秒勸不要給 12:292022/01/11 生活 新竹縣府駁林智堅臉書12日發文內容「一派胡言」 13:582022/01/13 區域情報-新竹 傳TikTok正測試付費訂閱模式 11:402022/01/21 財經 中職》桃猿第二階段訓練移師嘉義 陳冠宇、曾仁和也加入 14:192022/01/08 體育 銓麥用直播 打造烘焙產業新潮流 04:102022/01/11 產業特刊 《咒術迴戰 0》劇場版在台上映時間曝光 導演證實：電影內容比原著多更多 20:122022/01/21 娛樂 《國際產業》樂天砸2.6億美元 買迷你島超商韓國所有股權 16:132022/01/22 財經 《通信網路》圓展首款視訊會議內容攝影機AVer CAM130上市 15:062022/01/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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