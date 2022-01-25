中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，帛琉近期疫情快速上升，近7日每日平均確診數72例，累計651例確診，另昨(24)日公布2例自帛琉境外移入個案。抵帛之美國CDC專家推測可能為感染Omicron株，評估未來一至兩週應為疫情高峰。

指揮中心說明，基於國人至當地有感染風險，指揮中心於1月25日起將帛琉之國際旅遊疫情建議等級提升至第三級警告(Warning)，提醒國人應避免至帛琉進行所有非必要旅遊。除基於(醫療)人道或急迫理由必須緊急赴臺之外籍旅客可另行申請外，入境旅客應遵循相關檢疫規定：所有入境旅客，不論身分(本國籍與外國籍人士等)或來臺目的，原則均應檢附「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告」及預訂「檢疫居所證明」始得搭機來臺，並於抵臺前48小時內預先使用手機上網登入「入境檢疫系統」，填寫健康情形及旅遊史，完成線上健康申報。另自帛返臺旅客與其他國家入境旅客一致，適用春節檢疫專案。

指揮中心強調，將嚴密監控疫情變化，隨時調整各項防檢疫措施，相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網首頁「COVID-19防疫專區-春節檢疫措施專案」(https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/y-WU-wWeGC8M5ihxysmbFw)查閱。