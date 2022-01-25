晨星（Morningstar） 25日發佈亞股2022年Q1投資展望，並羅列十大產業首選股，而台灣有二檔入列─分別是台積電及聯發科。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，整體亞股仍處於合理估值，而個別股票價值仍吸引。在接下來兩季，晨星亞股研究團隊認為對美國利率上升的擔憂將限制股市漲幅，但隨著投資者轉為價值取向，已遭到拋售的中國股票和具備增息潛力的防禦性股票預期將相對穩健。

陳麗子表示，香港和新加坡銀行股價表現隨著市場可望升息而有所改善，而部分銀行仍具有吸引力。

另在半導體業部分，晨星表示，晨星長期觀點是半導體和被動元件供應商將繼續受益於 5G 應用和汽車數位化所帶動的領域性成長。同時，短期內則需密切監控因新冠肺炎疫情再現而導致的封鎖舉措對於供應鏈所造成的影響。預計半導體短缺情況將持續到2022年，並在2024年轉為供應過剩，這是受到代工廠在2021年宣布開始新建半導體製造廠的影響所致。

至於首選股是台積電及聯發科，晨星表示，預期台積電將成為晶圓代工廠龍頭，透過聚焦於難以取代的領先技術來應對可能發生的過剩情況。至於看好聯發科是因下行空間有限，其估值不高，且2022年其遠期股息殖利率預計將超過7％，而中、美、韓以外的地區在5G應用方面仍處於早期階段。