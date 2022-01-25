疫情再起，網路詐騙商機無限，形態也日趨多元，其中又以假投資詐騙最為嚴重。趨勢科技統計，2021下半年台灣所偵測到的假投資詐騙惡意連結總量高達118萬筆。詐騙集團也看準民眾發大財的心理，利用近期討論熱度極高的非同質化代幣（NFT）佈下陷阱。根據趨勢科技觀察，自2021年7月以來，在全球總計已偵測逾65萬筆與NFT投資詐騙相關的惡意連結，台灣偵測數量高達5.3萬筆，佔全球總偵測數量的8％，顯見NFT投資詐騙已成為詐騙集團行騙的新型態犯罪工具之一。

近期引起各界高度關注的非同質化代幣NFT（Non-fungible token）是一種具有數位簽章的藝術品，可同時被視為一種數位資產以及加密貨幣，其獨一無二且無法替代、複製的特性吸引大眾爭相投資。而台灣的詐騙集團看準這一波「虛擬」錢潮，趁機設計各種以假亂真的NFT投資詐騙陷阱企圖海撈一筆。

趨勢科技整理的三種常見NFT投資詐騙手法，首先是建置假冒NFT網站與投資項目。詐騙份子利用民眾對於NFT投資平台的不熟悉，打造出幾可亂真的投資網站。民眾因而落入陷阱，在假冒的NFT網站進行金錢交易，或被要求輸入以太坊錢包助記詞（Seed Phrase），讓詐騙集團輕鬆竊取所有的加密貨幣。

除此之外，建立假冒的NFT項目，透過行銷推廣的方式吸引投資客大量下單購買，當交易達到顛峰後再藉口放棄投資項目捲款潛逃，也是常見的詐騙圈套之一。

第二，詐騙集團也會偽裝交易平台官方通知或人員進行釣魚詐騙。趨勢科技表示，不肖人士假借NFT交易平台官方的名義，引誘民眾點擊郵件內的釣魚網站或提交助記詞，手法包括如聲稱有人對NFT出價購買要求點擊連結確認，或是發送NFT項目相關的假安全警報。

此外，不肖份子也會透過假冒投資平台的客服或技術人員，要求使用者分享螢幕畫面以竊取助記詞，並要輸入詳細的個人資訊，進一步竊取投資人的錢財。

第三種手法，則是利用社群發送贈品以竊取登入憑證或個資。詐騙份子假冒NFT交易平台員工，透過社群媒體聯繫平台使用者，並以辦贈品活動之名來誘導使用者註冊並轉發贈品資訊，將有機會獲得免費的NFT。民眾一旦嘗試連結個人的加密貨幣錢包後，登入憑證或個資將會遭到竊取。

趨勢科技提醒，不肖份子常利用時下熱門議題進行詐騙，在進行投資交易前，應多方觀察NFT賣家及使用者資訊，建議可以仔細檢查NFT項目價格是否低於市場行情、留意賣家用戶名旁是否具有合法的藍色勾勾標記，以及追溯NFT來源地址的真實性，將能降低遭到詐騙的風險。

而在進行投資交易時，民眾要提高警覺心，除了使用複雜的密碼並啟用雙因子身份驗證之外，切勿隨意提供個人加密錢包的助記詞，以避免交易資訊外流而遭受詐騙攻擊。

趨勢科技也建議，當民眾面對可疑訊息、網址及LINE ID時，建議透過轉傳給趨勢科技防詐達人[email protected]帳號或是防詐達人臉書版，協助使用者在社群平台上進行免費的即時查證；或安裝「防詐騙瀏覽器」擴充功能，能夠同時支援Chrome、Safari和Edge瀏覽器，主動為使用者評測瀏覽網站安全性，自動警示阻擋各種詐騙網站和釣魚連結，讓民眾安心上網，避免落入詐財陷阱。

同時也建議安裝趨勢科技PC-cillin 2022雲端版，運用人工智慧搭配多層式防護技術，有效偵測惡意網址及威脅，協助民眾能夠安全無虞的進行投資交易。