印尼警方今天表示，西巴布亞省（West Papua）梭隆市一家夜店發生兩派人馬衝突事件，造成至少18人喪生，其中17人因夜店起火而喪命。
法新社報導，梭隆市（Sorong）警察局長蘇堤萬（Ary Nyoto Setiawan）發表聲明說：「衝突發生在24日晚間11時，這是22日一樁鬥毆的延續衝突。」
警方指出，18人中1人被刀捅死，而其餘17人則是命喪夜店Double O發生的火災。
梭隆市警局衛生部門主管潘加坦（Edward Panjaitan）說：「我們在Double O找到17具遺體，他們都是陳屍在2樓，我們已經把遺體送往醫院。」
警方正在調查起火原因。
蘇堤萬表示：「大火從夜店的1樓竄燒，我們盡可能設法疏散民眾，但消防隊員趕抵現場至上午撲滅火勢後，我們發現多具遺體。」
據當地媒體播放的電視畫面，在警方封鎖線後方有棟被大火燒成焦黑的建築物，還有幾輛被燒毀的汽車。
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