總統蔡英文22日出席「蔣經國總統圖書館」開幕活動，引發綠營內出現不同聲音，曾被外界視為是蔡英文文膽的前總統府副秘書長姚人多，就在臉書發文批評蔡英文此舉錯了。對此，資深媒體人趙少康直言，姚人多的千字文無情的戳破蔡英文想要營造的印象。

趙少康今在臉書發文表示，「經國七海文化園區」上周六開幕，自己也到場見證並參觀，感念蔣經國對台灣的貢獻；這場活動因為蔡英文出席，開始出現民進黨搶走國民黨「蔣經國牌」的論述，不過，姚人多今天一篇千字文，講出民進黨的真心話，蔡英文所說的「化解台灣社會分歧」，對民進黨而言「製造社會分歧」才是煽動選民的最佳吸票機。

對於蔡英文願意出席「七海園區」開幕式，趙少康稱，自己是給予肯定的，即使有人解讀這是蔡英文為了搶藍營的票作出的決定，但是他用大角度看待，蔡英文出席的本身就是好事，就是釋出一種善意，為了考慮綠營的感受，所以用藍綠最大公約數「反共」紀念蔣經國的功績。

趙少康指出，姚人多的千字文無情的戳破蔡英文想要營造的印象，民進黨打著「轉型正義」旗幟，對蔣氏家族的追殺從來沒有停止，只要打著反威權獨裁的名號，就能對兩蔣「論過不論功」，不斷汲取政治紅利，但卻由全民付出代價，用意識形態讓國家分裂跟族群對立越陷越深，導致真正重要的政策與史觀沒辦法獲得重視討論。

趙少康強調，蔣經國對台灣經濟、民生與民主的功勞無法抹滅，蔣帶領台灣走出中美斷交最深的挫折、推動十大建設，並催生「護國神山」台積電，更在晚年解除戒嚴，開放報禁、黨禁、允許赴大陸探親，讓台灣走向民主開放，不分藍綠都應該肯定蔣經國做的實事。