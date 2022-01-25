41歲藝人納豆（林郁智）昨（24日）本要在節目《同學來了》替搭檔阿Ken慶生，卻因腦出血送醫而停工，令外界憂心。今（25日）阿KEN在IG發文為納豆打氣，願把生日願望送給老友，看得網民一陣鼻酸。

納豆、阿Ken擁有至少18年的交情，兩人合作過節目《全民大悶鍋》、《大學生了沒》、《明星製作人》，現在又一起主持《同學來了》，建立起深厚的革命情感；25日是阿Ken的44歲生日，眼見夥伴納豆剛歷經一場引流手術，在IG痛心地發文：「祝我生日快樂，我的願望就是納豆早日康復，我已經畫好妝換好衣服在等你了」並曬出兩人過去的工作影像，催促納豆：「快點！要上台了！」短短幾個字道盡不捨，讓網友看得心疼。

納豆腦出血一事傳開後，驚動到他的舅舅、新北市長侯友宜，24日特地在臉書為納豆集氣，引發社會高度關注；對此納豆經紀人恩恩為了避免外界過多不必要的揣測，今25日在家屬同意之下PO聲明：「昨日一月二十四日早上納豆頭痛不適，與女友陳依依一同坐計程車前往醫院做檢查，醫生在診斷時發現納豆腦壓過高、並有出血症狀，經由納豆本人及家屬評估後便安排引流手術。手術過程順利，目前正在醫院休養中，並無生命危險。昨日納豆在手術前，為了不讓各方好友擔心，有特別交代希望能低調進行手術，因正在恢復期中，暫不能對外聯繁，也請各位給予納豆休養的空間。疫情期間懇請各位媒體不要在醫院守候，以免造成院方及其他病患與家屬的不便，最後再次感謝大家的關心。」

納豆交往4年的女友依依（陳依依）今25日也在IG轉發該則聲明，簡短地透露：「真的非常謝謝大家的關心，請給我們一點空間休養，謝謝大家。」