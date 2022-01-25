2022年澳洲網球公開賽25日男雙8強賽，地主好手基瑞歐斯(Nick Kyrgios)和同胞柯基納吉斯(Thanasi Kokkinakis)與德國普特茲(Tim Puetz)、紐西蘭維納斯(Michael Venus)的男雙8強賽發生一個小插曲，比賽中基瑞歐斯強力扣球時，球彈到觀眾席打到一個小男孩的肚子，小男孩當下痛得哭出來，為了安撫小觀眾的情緒，基瑞歐斯贈送一支全新球拍「賠罪」，才讓這位小球迷破涕為笑。

這小插曲發生在第一盤，基瑞歐斯發現自己打出的球誤擊小球迷，摀著嘴、表情相當擔心，也舉手示意道歉，並持續關心小朋友狀況，看到小男孩有點被嚇到加上疼痛大哭，基瑞歐斯最後從自己的球袋拿出一支全新的球拍送給小球迷跟他的家人，知道偶像給自己一份禮物，小男孩止住淚水、綻放出笑容。

這場比賽基瑞歐斯和柯基納吉斯在球迷力挺下，以7比5、3比6、6比3收下勝利，順利打進到4強，距離為地主留下冠軍，只剩2場勝利。