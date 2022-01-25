日本知名女星特林德爾玲奈 (トリンドル 玲奈)，自模特兒身份出道後，憑著德、日精緻混血臉孔、吹彈可破的白皙肌膚與凹凸有致的火辣身材逐漸打開人氣，近幾年她開始轉戰演藝圈，在各大綜藝節目中擔任固定來賓使人氣不斷攀升。而曾在2013年推出寫真集的她，為了紀念30歲生日也特別在今年初再度推出性感寫真集，並率先在網路上公開多張辣照，引起網友熱議。

特林德爾玲奈於本月23日歡慶30歲生日，而她為了紀念這一天，特別在當天推出全新個人寫真集《あいまい》，並在個人IG上PO出側拍辣照吸引目光。在。昨（24）日公開的照片中，只見特林德爾玲奈身上的白襯衫滑落至腰間看起來就像沒穿，但仔細一看才發現她身上只穿著膚色的內衣褲，隨意的坐在地上露出無辜的表情看向遠方，而傲人的上圍與翹臀曲線也因此一覽無遺，令網友看了忍不住留言「最高！辣到受不了」、「太可愛了好喜歡這張照片」、「就連女生看了都覺得身材好美」、「可愛死了」、「果然是大美女」、「這張照片喜歡到不行」。

事實上，特林德爾玲奈在寫真集發行當天，就曾在推特官方網站上PO出多張寫真集內頁照，只見她當時除了穿上紅色蕾絲內衣外，還換上一件V到肚臍的藍色性感睡衣躺在床上，以及全身透視的黑色馬甲衣，濕身秀出飽滿翹臀與完美身材，加上她深邃的眼神，電得網友大噴鼻血，直呼「特林德爾玲奈實在太辣了」、「身材真漂亮」、「又辣又可愛」、「可愛又性感的女神」。