台北市長柯文哲最後一年任期的年度總預算案，原本預計在今日議會大會敲槌通過，豈料有議員翻出北市府24日發函給行政院的電子公文，向中央申請敬老金自治條例函告無效，由於時間點過於巧妙，不少議員怒嗆市府詐騙集團，竟在黨團協商落幕後送出此函，簡直是突襲，議長陳錦祥也裁示，在市府未說明清楚前，總預算案將繼續暫擱。

北市府今年度歲出編列為1745.32億元、歲入1719.97億元，原先年度預算應在去年12月31日通過，但台北遲至農曆年前才走完程序，期間歷經6次政黨協商、加開6次臨時大會才接近接近落幕，今日議會大會原先要通過總預算案，卻又出現變數。

大會開始後，國民黨市議員王浩表示，議會三黨各派在歷經連續6天冗長協商後，總算通過111年度台北市政府總預算案，只等大會敲槌走完程序，但上午行政院友人卻告知他「做白工了」，因市長柯文哲昨發文給立法院，要求不核備議會所通過的敬老金自治條例，他認為此舉簡直藐視議會，要求所有預算通通不過。

新黨黨團總召潘懷宗質疑，依照地方制度條第32條規定，自治條例或法規經地方立法機關議決後，須函送地方行政機關，地方行政機關收到後，可提出依法提出覆議，或報請上級機關函告無效，或申請司法院解釋外，應該在30日內公布。

潘懷宗說，敬老金覆議案時間為12月22日，依法市府須在30天內公布，也就是9天前就要公布了，現在已經超過很多天。他建議，既然時間已超過30天，那這法就應生效，呼籲市議會可代為發布敬老金自治條例。

最後，大會主席、議長陳錦祥指出，既然市政府在我們這麼忙碌審預算時，各黨團都積極、辛苦地抵參與協商，結果市府隨便就發函給行政院，因此裁示總預算案繼續暫擱，等市府結束後再繼續開。