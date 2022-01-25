雲端數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）攜手國立中山大學正式推動產學合作，由伊雲谷董事長林啟雄、國立中山大學工學院院長范俊逸代表簽訂產學合作計畫，期許整合中山大學的資源以及伊雲谷的雲端實務經驗，為師生增進雲端科技的學習深度與機會。

藉由產學合作聯盟，伊雲谷與國立中山大學積極投注高教人才的培訓，包含教學資源共享、專題課程及獎勵補助等，並安排產業實習與企業參訪，同時培養在資安系統、雲端架構、企業安全規劃的才識，從人才育成著手，涵養產業轉型與進步所需的人才能量。

林啟雄表示，伊雲谷作為臺灣雲端轉型的先趨者，在服務海內外上千家客戶的經驗中，深知以資安為基礎的數位轉型是企業首重的議題。客戶從上雲前的健檢與漏洞識別，到部署雲端資源的架構設計，以及後續的安全維運。他表示，伊雲谷多年來深化資訊安全在客戶的每個轉型階段，進一步幫助客戶安心地發展企業核心應用與AI、大數據。而在這願景之下，從高等教育開始著手培育相關領域人才便是相當值得投入的領域。

2021年金管會正式發布上市櫃公司需設置資安長及資安專責單位，今（2022）年各產業龍頭企業都需及早做好設置資安長的準備。中山大學資訊工程學系自2019年增設全臺第一個「資訊安全碩士班」，隔年則成立全臺第一個「資訊安全博士班」，致力培育高階資訊安全領域人才。透過跨校、院、系的多元師資合聘及理論與實務並重的課程設計，滿足培育臺灣資安人才的需求，加速資安領域的發展並提供產官學所需之資安專家。

范俊逸則表示，資安是中山大學工學院發展領域之一，近年也積極培育高階資安人才，透過鏈結企業，鼓勵教師依據產業實務需求，共同開發資安人才培育課程。企業上雲，資安是關鍵。未來與伊雲谷合作，期望藉由雙方資源共享，共同推動雲端科技發展與資安人才培訓，提升雲端資安人才量能。