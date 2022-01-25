星展銀行（台灣）總經理林鑫川25日針對星展銀行（台灣）在台成立十周年，發表看法。他表示，星展集團於1983年進入台灣市場以來，便持續挹注資源，成為業務觸角完整的全方位銀行，近年更積極引進全球最先進的金融解決方案、協助企業進行數位轉型、陪伴台灣在地社會企業成長，更積極將金融本業與永續結合，致力成為最「接國際」、「接地氣」與「接人才」的「三接銀行」。

時值子行成立十周年，星展銀行（台灣）計畫舉辦「星展十年，勇往向前」系列內、外部活動，感謝員工和客戶的長期支持。林鑫川已再度親自創作，這次完成台語歌曲「勇敢向前行」，宣示星展銀行（台灣）和客戶逗陣做夥、邁向下一個十年的承諾。完整台語歌曲「勇敢向前行」已放在星展銀行官網，客戶和一般民眾皆可欣賞。

星展銀行（台灣）為新加坡星展銀行在台子行，一如跨國銀行的清楚的策略定位與實踐，星展銀行表示，在台灣業務不斷成長，包含星展銀行（台灣）及星展銀行台北分行兩家子機構，2021年稅前盈餘新台幣23億2300萬元，較前一年度成長 27%。十年來，進行多次增資及業務成長下，資產成長2.3倍、營收成長2.3倍、客戶成長3.2倍。

相較本土銀行同業，星展銀行已達到國際受評的全球最佳數位銀行，星展銀行（台灣）因此能夠善用數位專長，催生包含客製化API串接、人工智能招募系統、運用區塊鏈技術加速融資效率等多項市場首創的創新服務，並針對財富管理客群與企業客戶需求打造新一代行動銀行app及領先的企業網路銀行。面對疫情衝擊，星展銀行（台灣）的超前部署，除了讓營運與服務於疫情期間不受影響，更大幅推升客戶透過數位管道進行金融交易的比重，廣獲客戶肯定。

此外，全球重視環境永續議題，星展銀行表示，早在在2017年便已將環境永續納入集團核心策略，並揭櫫「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造社會影響力」三大永續主軸。在台灣，除了於企業營運端力行節能減碳，星展銀行（台灣）亦積極將金融本業與永續結合，發行全亞洲第一張使用友善環境材質製作的信用卡「星展eco永續卡」、推出將存款與永續結合的「綠色存款」、參與再生能源融資，並攜手企業客戶合作多起永續連結貸款，展現推動環境永續的決心。