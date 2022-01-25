建台高中校長彭文彬代表簽下合作約定書。（李京昇攝）

苗栗縣政府111學年度開始實施台美高中雙聯制，縣府和建台高中25日，邀請美國緬因州中央中學，以即時遠端視訊方式做台美高中雙聯簽約見證、由美國緬因州中央中學校長Mr. Winn Price從美國本校同時間遠距視訊簽約。

美國在台協會（AIT）商務組商務官代表 Mr. Wellington Chu、商務專員代表 Ms. Ann Chen、美國緬因州中央中學駐台代表Michelle Shih 及Jennifer Kuo、苗栗縣徐縣長耀昌、教育處長邱處長廷岳、教務處科長徐建男等出席見證，建台高中校長彭文彬代表簽訂雙聯文憑合作意向書。

教育處長邱廷岳說，「台美高中雙聯制」是指透過合作協定，讓兩校互相承認學分與學程，參加雙聯制的學生，透過平時越洋視訊上課，加上暑期在美國4周修習實體教學課程，修足學分後，畢業時可同時取得國內高中及合作美國高中雙重文憑。

建台高中校長彭文彬表示，透過雙聯制能訓練學生獨立自主的學習習慣與態度，增進處理問題的能力，紮穩英文聽說讀寫能力，在取得美國高中學歷後，對申請全球百大名校，甚至將來就業，都具有優勢。