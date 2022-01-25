Omicron疫情再升溫，永慶房產集團身為房仲第一品牌，為守護員工的健康，已啟動居家、異地分流辦公，永慶房屋年度超越顛峰頒獎及集團尾牙，將在本周五(1/28)舉辦《永慶房產集團2021聯歡尾牙-良心仲介成就第一》，頒獎典禮改為線上舉辦，獲獎人的親友也能在線上觀賞，且直播現場還將抽出超過1500份尾牙獎金與獎品，總價值超過千萬元，最大獎將送出汽車一台！為了迎接即將來到的線上尾牙，今年加碼推出尾牙主持人加碼獎活動提前開跑，讓員工直呼超幸福！

以往永慶的尾牙就結合年度頒獎典禮一起舉辦，年度冠軍還能搭乘千萬超跑進場，今年因疫情考量改為線上，因此永慶房屋吳良治總經理特別準備了虎年吉祥物，提前到冠軍團隊-吳政陽、蔡宗頤、周建甫的辦公室、門店致送邀請函，邀請冠軍們當天一同進場領獎。

一對一師徒制誕生的永慶超業吳政陽

服務於松山區的吳政陽業務協理，2021年度個人冠軍是這六年第五度奪冠，2021年服務超過百位客戶，平均每3天成交一件，再次打破自己於2020年寫下的永慶房屋個人業績紀錄！

吳政陽謙虛的表示：「永慶有一對一的師徒制，我在師父的帶領下快速找到成功方程式！」吳政陽的成功心法，就是「勤奮」，對於客戶的每一個疑問，都以最快的速度回覆，讓客戶放心。相信努力地服務好每一位客戶，就會有回報。他強調：「永慶房屋連年提供消費者各種誠實服務，如『誠實房價報告書』將成交行情揭露至門牌，還有『兩大保證』、『真房價保證』等，讓我們能更容易獲得客戶的信賴與肯定，也能加快成交速度。

當年為一圓結婚買房的夢想和女友一同加入永慶房屋當房仲，如今吳政陽已和愛情長跑多年的女友結婚，是名副其實的「因為永慶，更加圓滿」代表之一。

永慶房屋「彈性工作8小時」的制度，讓店業績冠軍的蔡宗頤，在工作和家庭中達到完美的平衡。(圖/永慶房屋提供)

在永慶成就美滿生活的周建甫與蔡宗頤

目前育有一女一子「店業績冠軍」」的蔡宗頤店長，太太也是永慶房屋的門店秘書，兼顧工作與家庭的秘訣，就是永慶房屋「彈性工作8小時」的制度。「我們強調『有幸福的員工，才有滿意的顧客』，因此公司強調工作與生活平衡，業務人員可以選擇9點、10 點甚至是下午1點上班，鼓勵員工依照家庭的生活作息，選擇能陪伴家人的工作時間，同時每年都會舉辦國內外旅遊(疫情期間改為發放旅遊金)，就是希望員工在永慶同時獲得幸福的工作和家庭。」

帶領新莊的團隊獲得業績總冠軍的周建甫，退伍後就加入永慶房屋擔任經紀人，在入行第2年就有百萬年薪，3年就升店長，更在永慶房屋找到了人生的另一半！而永慶透明的晉升制度、幸福的職場環境，讓周建甫也邀請弟弟、弟媳加入永慶房屋，周建甫分享：「永慶以能力為導向的月月晉升制度，同仁升等快速又不受年資限制，有能力就能晉升！1年百萬年薪、3年升店長真的不是夢想，這樣升遷制度透明、獎勵大方的公司，當然要找家人一起來共享幸福！」

永慶房屋透明的晉升制度，讓周建甫入行第2年有百萬年薪、3年就升店長，並帶領新莊的團隊獲得業績總冠軍。(圖/永慶房屋提供)

尾牙現金加碼獎金提前開跑 幸福企業持續擴大徵才

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示：「永慶視員工為公司最重要資產，這兩年雖然因為新冠肺炎疫情而無法舉辦實體尾牙，但是給夥伴們的獎勵及榮耀，絕對不會少！」永慶房屋的「先誠實再成交」的品牌精神深受消費者信賴，永慶房產集團服務版圖持續擴大，在全台19縣市穩居店數市占第一。為服務更多消費者，永慶房產集團將持續展店，預計2022年持續招募5000人，歡迎對房地產有興趣、願意挑戰高薪的新鮮人或轉職者加入。