日本德島縣牟岐町39歲的無業男性岡田茂，去年3月模仿京阿尼縱火案，在德島市當地偶像團體演出時縱火，企圖殺害74人未遂，德島地方法院今天判決其有期徒刑11年。

日本放送協會（NHK）報導，岡田茂被控去年3月企圖殺害德島市一棟混和大樓中的74人，他在現場潑灑汽油後縱火，遭檢方起訴涉嫌殺人未遂與縱火罪。

岡田縱火時，當地的偶像團體正在大樓內進行演出，大樓的電梯間地板等處遭祝融，一名50多歲的男性受到輕度燒燙傷，約70名觀眾等人逃出。

檢方指出，岡田模仿2019年7月的「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案犯行，對其求處12年有期徒刑。

德島地院今天一審判決出爐，審判長藤原美彌子指出，岡田明知大樓內聚集著許多人，卻潑灑汽油縱火，行為極為危險且惡劣；岡田為了想要容易自殺、迫使該偶像團體中止演出而犯案，對此自私且武斷的動機沒有酌量刑罰的餘地，判處岡田11年有期徒刑。

共同社報導，岡田曾是這個女性偶像團體的粉絲，他不滿自己喜歡的女偶像已有男友，又遭女偶像經紀公司禁止出席偶像活動，因此憤而犯案。