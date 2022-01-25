礁溪長榮鳳凰酒店發生群聚感染事件，累計有5人確診，5人全是飯店員工，宜蘭縣衛生局追查感染源，今天（25日）指出，確診者之一案18495的CT值最高，可能是宜蘭縣的感染源頭，而該案曾經到台北與外縣市同學（案18521）一起上課、逛街，該同學最後也確診。

衛生局表示，從CT值與發病時間，案18495可能是宜蘭縣的感染源頭。衛生局強調，現在說誰是感染源還太早，還需要更多資料，但慢慢地看到一些聯繫，目前不能說宜蘭的群聚案案18521是感染源。