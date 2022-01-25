礁溪飯店群聚案 感染源指向員工友人 15:222022/01/25 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣政府今天舉辦線上防疫記者會。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 礁溪長榮鳳凰酒店發生群聚感染事件，累計有5人確診，5人全是飯店員工，宜蘭縣衛生局追查感染源，今天（25日）指出，確診者之一案18495的CT值最高，可能是宜蘭縣的感染源頭，而該案曾經到台北與外縣市同學（案18521）一起上課、逛街，該同學最後也確診。 衛生局表示，從CT值與發病時間，案18495可能是宜蘭縣的感染源頭。衛生局強調，現在說誰是感染源還太早，還需要更多資料，但慢慢地看到一些聯繫，目前不能說宜蘭的群聚案案18521是感染源。 礁溪長榮鳳凰酒店＋4 感染源不明 《產業》台北君悅酒店拚營運回升 3任務站穩市場 #感染源 #宜蘭縣 #衛生局 #5人 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園增7例確診 市府公布足跡增至27個 15:222022/01/25 生活 聯邦投信：台股回歸基本面 聚焦趨勢股 04:102022/01/25 產業特刊 新北iCare健康雲 在家也能問診 04:102022/01/25 地方新聞 路檢攔到確診者 高雄春安首晚喊卡 04:102022/01/25 焦點要聞 桃園再傳學生確診！加貝爾幼兒園停課14天 感染源不明 09:242022/01/25 生活 神奇！他和確診女友同住＋床戰 沒被感染3原因曝 14:592022/01/25 生活 台積電、聯電 啟動異地辦公 04:102022/01/25 財經要聞 《國際社會》Omicron疫情炸鍋 韓單日確診新高破8500 11:592022/01/25 財經 台南市淪陷！傳增2本土確診個案 黃偉哲下午親自說明 13:132022/01/25 生活 境外確診率7％ 柯文哲：違反醫學知識 04:102022/01/25 地方新聞 新北確診＋1 男住板橋遭北市房仲傳染 Ct值曝曾到家樂福、全聯 14:452022/01/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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