網紅姚采辰擁有甜美臉蛋及F罩杯魔鬼身材，多年前上過PTT表特版引發討論，如今跨足自創女裝品牌和醫美診所經營，instagram就有近79萬粉絲追蹤，昨（24）日曬出多張泡湯的性感美照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，她更大方透露這張「男友視角」照幕後拍攝者的真實身分。

姚采辰曬出多張泡室內溫泉的性感美照，只見她擺出嫵媚撩人的姿勢，並對鏡頭擺出甜美微笑，一雙修長美腿讓人看得目不轉睛，此外，一對傲人F級北半球不僅露出大半截，還擠出一條深邃事業線，甚至來個超近特寫，算是送給粉絲們福利，讓人看了鼻血直流，她更透露這張「男友視角」照的幕後拍攝者，原來就是和自己感情極佳的媽媽，但也忍不住大虧：「我看阿母的拍照技術總算有大幅進步，可以出圖了，至於阿母還沒減肥成功是不能出鏡的」。

姚采辰的泡湯美照不到１天就吸引近2萬人按讚朝聖，紛紛留言：「第六張蠻厲害的，予人無限遐想」、「這位泡湯的美人也太美了吧，目不轉睛」、「是要把原味比基尼上線了嗎」、「這就是出水芙蓉啊」、「辰辰妳的美腿好性感」。

她去年底曾上傳一段5秒的生活短片，只見她慵懶靠在沙發上，露出一雙勻稱美腿，呈現下衣失蹤的視覺效果，只不過翹腳時疑似露出黑影，對此，姚采辰表示：「我有穿安全褲不要擔心」，直接否認走光一事。