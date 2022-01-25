海外投資動能發威，2021年全年複委託交易再創歷史新高紀錄，為滿足客戶全球化的投資時效性，永豐金證券宣佈春節九天年假期間，複委託交易包括網路及人工接單均提供24小時交易不打烊服務，包括大戶投APP等交易平台均持續提供美股即時報價。

表一，農曆春節期間，主要股市休市狀況(資料來源：各股市交易所網站，永豐金證券整理)

永豐金證券表示，過去一年海外投資浪潮持續，券商複委託提供便利的投資管道及多元標的吸引投資人，永豐金證券各複委託交易平台無論是理財網、iLeader、大戶投APP等，以24小時全球交易不打烊的服務模式，大幅降低因長假因素影響時效性的問題，春節期間無論是美股即時報價、方便投資人追價或停利停損的觸價單功能，及美股定期定額與定期定股等服務功能皆照常提供，投資人並可設定條件如行業別、本益比、股利率，篩選投資標的。

國人熱門交易的海外市場中，除夕到初四期間，包括美、日市場均正常交易，香港在除夕上午仍維持交易，初四即開紅盤，因應愈來愈多投資人會在連假時上網看盤下單，永豐金證券農曆春節9天的連假期間，複委託網路及人工接單交易均提供24小時交易服務，無論是看盤、下單或是帳務查詢等都正常服務。

豐存股美股在春節期間亦照常扣款，讓投資人定期投資不間斷；豐存股台股的部分，過年期間適逢三天扣款日1/29、2/3、2/6，平台將會於2/7開工後合併扣款。

表二，農曆春節期間，豐存股服務狀況

永豐金證券指出，近期市場關注Fed貨幣政策轉向鷹派，美債殖利率快速走揚，高估值的成長股、科技股急速修正；然而，美國經濟目前維持溫和擴張，且若通膨壓力有機會如Fed主席鮑威爾所認為今年年中出現緩解，屆時Fed緊縮力度可能雷聲大雨點小。

永豐金證券分析認為，時序進入虎年資金不排除將重新湧入科技成長股，屆時投資人不妨掌握時機布局、包括標普500指數、NASDAQ 100指數ETF都是值得關注的焦點；此外、今年市場普遍看好歐洲經濟前景，為歐股行情帶來一定想像空間，而人民銀行為了穩經濟而施行降準、降息，投資人或可留意經過近一年盤整的陸股，是否可望受惠於相關的政策利多。(永豐金證券提供)