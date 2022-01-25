110年11-12月發票今（25）日開獎，萊爾富表示，本期開出1張獎金1000萬元特別獎，以及1張200萬元特獎，其中，一位幸運消費者買了2瓶原萃鐵觀音，只花了40元，就中了1000萬元大獎。
萊爾富表示，開出1000萬元特別獎的是苗栗縣車亭店，開出200萬元特獎的則為新竹竹群店，這位幸運兒買了2瓶可口可樂纖維＋以及御茶園特上紅茶，總共95元，中了200萬特獎。
獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「31150905」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「28564531」。
110年11-12月發票今（25）日開獎，萊爾富表示，本期開出1張獎金1000萬元特別獎，以及1張200萬元特獎，其中，一位幸運消費者買了2瓶原萃鐵觀音，只花了40元，就中了1000萬元大獎。
萊爾富表示，開出1000萬元特別獎的是苗栗縣車亭店，開出200萬元特獎的則為新竹竹群店，這位幸運兒買了2瓶可口可樂纖維＋以及御茶園特上紅茶，總共95元，中了200萬特獎。
獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「31150905」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「28564531」。
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