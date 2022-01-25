新竹縣長楊文科去年911召開「竹竹苗合併升格為第七都研商會議」，會中達成竹竹苗合併共識後，縣府將委託學術單位辦理「竹竹苗合併改制直轄市可行性評估」，預計以8個月完成財政、交通等七大面向的專業研究報告。

縣府民政處長賴江海指出，目前中央並未有國土規畫的做法，新竹縣面積1427平方公里，新竹市僅104平方公里，竹竹併合起來腹地太小，若加上苗栗約1820平方公里，竹竹苗合併有3351平方公里，發展腹地夠大，才會有前膽性。

賴江海說，竹竹苗合併升格直轄市可行性評估，將會從公部門、財政、經濟、政治、文化、交通、都會與竹科等七個面向進行可行性評估，預計農曆年後委託學術單位專業調查及研究，在期中和期未將召開6場公聽會，新竹縣、市及苗栗縣各2場，11月發布研究報告。

由於攸關竹竹併的地制法修正草案，民進黨將在立法院2月定期會審議，若通過很有可能會在6月24日前公告實施年底竹竹併，辦理竹竹苗合併升格可行性評估是否「做白工」？

賴江海對此回應說，中央和地方並沒有做過竹竹併或竹竹苗併可行性評估，單以竹竹併來說，市政中心要設在新竹縣還是新竹市？偏鄉如何維持發展？等諸多議題，都沒有從城市整體發展做過調查，也缺乏充分討論。

賴江海說，就公部門來說，目前新竹縣市公務員約有2300人，若竹竹併成直轄市編制可到6500人，單是人事費估計就要2、3百億，在財劃法未修下，錢要從來哪裡來？

此外，新竹中學、新竹女中、竹北高中及竹東高中等國立學校，在竹竹合併升格後將改成市立高中，龐大人事費及教育相關經費要怎麼籌措？等等都是要解決的問題。

賴江海強調，竹竹苗合併升格直轄市可行性評估完成後，相信將能對相關議題分析利弊得失，精準評估可行性，提供專業評估資料，「由下而上」來凝聚合併共識。