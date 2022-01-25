蔡英文談蔣經國爭議 林佳龍：轉型正義不會因為任何人一句話而停止。曾薏蘋攝

總統蔡英文日前出席蔣經國圖書館開幕，黨內評價兩極。前交通部長林佳龍受訪表示，台灣是協商式的民主轉型，當中有很多威權統治者留下的傷害或是不義的事情，仍要持續進行對真相的調查，也必須能夠療傷止痛，走出未來。轉型正義不會因為任何人的一句話而停止，仍要繼續推動。

被問到台南市長黃偉哲遭疑涉威權時代線民，林佳龍表示，真相需要透過轉型正義，公開資料，相關資料呈現哪一些是事實，哪一些是統治者眼中的看法，每個個案都能夠真誠面對。

林佳龍說，歷史都有真相，透過還原歷史，推動轉型正義，台灣才會有真正和解一天。民進黨如何反省能為轉型正義做更多事，這是社會期待，民進黨應該還可以做更多轉型正義的事情。

林說，歷史都有真相，透過還原歷史，推動轉型正義，台灣才會有真正和解一天；台灣的民主發展，從執政當局和對派，都有其角色，需要大家更靜心還原真相，面對過去歷史威權統治造成的傷痛，落實轉型正義。

他強調，台灣民主要往前走，所有生活在土地上的人，都是民主政治的主人，大家一起共同面對過去，一起走向未來。

提到黃偉哲說，針對個別的人他不方便評論，因這涉及了資料有多少、當事人也有說明。對於過去是如何，希望要忠於歷史真相，過程中，民進黨如何反省，為轉型正義做更多事，社會也會有所期待，民進黨應該還可以做更多轉型正義的事情。