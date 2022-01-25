中租控股自結稅後盈餘216.43億元 稅後EPS14.8元 雙創歷史新高 15:292022/01/25 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中租控股公告自結2021年稅後盈餘是216.43億元，每股除權前稅後盈餘是15.54元，除權後EPS是14.8元，除權後EPS主要是因計算已扣除特別股股利計新台幣1.81億元，並已追溯調整股票股利每股新台幣0.5元之影響所致。 華新調漲二月不鏽鋼內外銷盤價 華新麗華調漲2月份盤價 300系列產品每公噸大漲新台幣6000元 #稅後盈餘 #EPS #除權 #中租控股 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 匯市獨開量大縮 新台幣收微升0.2分 16:382022/01/22 財經 限時限量 凱基銀推臺幣美元高利定存 04:102022/01/24 投資理財 高殖利率護體 華碩、友達吸金 04:102022/01/21 證券．權證 筆電需求熱 群光、群電Q1業績衝 04:102022/01/21 證券．權證 中信金 外資大舉掃貨 04:102022/01/23 證券．權證 《金融》升息預期 優惠外幣、台幣定存High 10:512022/01/21 財經 鋼鐵業大方發年終 普遍優於去年 04:102022/01/24 財經要聞 愈發愈久 雲豹能源風光掛牌 登錄興櫃 04:102022/01/24 產業特刊 年底帳面匯損 不能列損失抵稅 04:102022/01/25 金融．稅務 匯市爆大量 新台幣貶至1個月新低 04:102022/01/22 財經要聞 群電 成資金避風港 04:102022/01/23 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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