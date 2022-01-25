中租控股公告自結2021年稅後盈餘是216.43億元，每股除權前稅後盈餘是15.54元，除權後EPS是14.8元，除權後EPS主要是因計算已扣除特別股股利計新台幣1.81億元，並已追溯調整股票股利每股新台幣0.5元之影響所致。