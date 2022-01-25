行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場於109年9月解凍首批94年凍存的桃園豬精液，鏡檢後發現精子活力旺盛，猶如新鮮狀態，隨後挑選2頭桃園母豬經人工授精配種後，於110年1月13日順利產下13頭仔豬，跟前次自然配種生下頭數一致，證實國家種原「桃園豬」冷凍精液保存及運用效果無虞。

桃園豬體型中等，為黑或暗灰毛色，頭短鼻孔大，耳大前垂，背凹而體型肥滿，臉部及身體有環狀皺紋，具有王者臉譜特徵。畜試所於41年自桃園、美濃及宜蘭等地，選購土黑豬桃園種、美濃種及頂雙溪種等進行本地豬試驗研究工作，至民國80年代畜試所將桃園豬分散保種至臺東種畜繁殖場。目前桃園豬是少數品種得以保留至今之黑豬，在民間很難再找到純種桃園豬，已式微的頂雙溪及美濃豬更無法找到。

畜試所所長黃振芳指出，近年來國際疫情嚴峻，為避免疫情入侵讓本土豬種消失，此刻正加速桃園豬種原保種工作，目前除了活體持續繁殖生產外，亦同步精進精液冷凍保存。為確保桃園豬種原保種，必須先進行系譜確認並選拔留存種原，只做到這樣還不夠，臺東種畜繁殖場研究人員製作冷凍精液前，會先採精送樣檢查有無特定疾病之病原，在確保種原生物安全風險無慮後，才進行製作凍存。

此刻全球皆關注永續發展議題，行政院亦長期推動生物多樣性方案，許多受威脅物種備受重視，畜產業隨市場經濟，許多品種及種原因生長性能不符而漸被淘汰，面臨喪失多樣性的問題。畜試所長期致力家畜種原保存工作，避免重要豬隻遺傳資源流失，積極研發相關生殖細胞凍存相關技術，及珍貴種原異地備份保種，設置種原中心，並已超前部署「種原冷凍方舟」，確保臺灣珍貴種原得以永續存在。