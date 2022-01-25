本周即是農曆新年連假，民眾喜歡張貼春聯應景討喜氣，STUDIO A於日昨在新莊宏匯廣場，邀請《每日一字》國寶級書法大師張炳煌教授，使用e筆App帶領會員運用iPad和Apple Pencil，免去傳統文房四寶，用輕鬆便捷的方式，撰寫出屬於自己的2022年科技春聯。

STUDIO A表示，會員除了可以AirDrop到自己的手機平板當成自製的電子賀卡外，STUDIO A也幫忙列印成實體春聯，供大家帶回貼在自家門上，體驗科技帶來的年節氛圍。

隨著元宇宙話題熱燒，把虛擬與真實環境，以人機互動設備加以結合應用的方式正一步步走入人們的生活中，STUDIO A這次與「Zukunft Works未來製作所」合作，利用先進的虛擬導播軟體、結合輕巧的動作捕捉裝置，在長300公分，寬250公分大螢幕前，搭配專業音響及燈光，由虛擬人Meibo擔任小助手，站在舞台前與張炳煌教授及現場來賓打招呼寒暄、展示春聯與互動合影，創造出令人難忘的元宇宙世界初體驗。

活動現場，帶著一家四口來參加體驗會的陳先生表示，e筆軟體及iPad和Apple Pencil的運用，結合了傳統中華文化和現代化科技，十分適合家中小朋友目前學習文字、書法或平日繪畫時使用。而剛入手最新iPad mini6的符小姐則說，小時候練習寫書法時，常會不注意沾到墨水，現在透過e筆就可以在iPad上反覆練字，既方便、節省時間，還能避免弄髒桌面四周。

農曆春節即將來臨，參加活動的會員也獲得張炳煌教授以「e筆」書寫的「吉慶有餘、瑞虎豐年」春聯與紀念品，作為今年最潮的春節祝賀。

春節期間，STUDIO A也針對會員提供應景活動，即日起凡是鑽石/白金會員於官網、或門市消費滿1688元，即可獲得書法大師張炳煌教授e筆題字的STUDIO A「2022年好運紅包袋」，每間門市限量供應，贈完即止。