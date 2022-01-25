台南市今天傳出新增2起本土確診病例，一例為18522中西區70多歲女性，為1月12日境外移入個案17592的外婆，另一例18533為善化區50多歲女性，為高雄港確診案18516的接觸者，22日出現症狀，24日晚間採檢陽性，該案曾於23日到新化年貨大街，年貨大街今下午已也緊急喊卡，展開清消，明天也將休市一天。

台南新化年貨大街攤商今天下午急撤，市府派員到場清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

衛生局長許以霖說，案18522沒症狀，已完整接種兩劑，照顧從國外返台需居家檢疫的10多歲長孫女，隔離期滿採檢，24日確診陽性，此案匡列1人，採檢為陰性，沒有社區感染之虞。

台南今天本土＋2，衛生局今天公布確診者相關足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

案18533則為善化區50多歲女性，19日、20日到高雄與親友用餐，與案18516接觸，22日出現咳嗽、流鼻水等症狀，23日出現腹瀉，她因為曾與確診者接觸，24日下午曾到診所就醫，當晚7點致電衛生局防疫專線詢問後採檢確診陽性。

台南今天本土＋2，衛生局今天公布確診者相關足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

許以霖說，案18533於22日早上6點到下午1點於善化的甲嘴王肉圓店工作，23日上午8點半到9點曾到新化東林蝦仁飯，之後去年貨大街直到10點半離開，當天中午到安定王家麵店用餐，24日也到善化甲嘴王肉圓店工作。該案共匡列隔離4位親友採檢，診所、肉圓店與麵店11人自我健康監測。

許以霖說，疫調過程發現很多人實聯制未落實，造成追查難度，他呼籲，今後如日後稽查發現民眾沒有落實實聯制，將開罰3000元到5000元。市長黃偉哲指出，若不配合實聯制、不戴口罩一定嚴加處理，因為個人的行為造成疫情及大家困擾，是沒有人可以接受的，違反防疫規定絕對不縱容。

因應衛生局清消作業，新化年貨大街今明2天停止營業，市府也提醒民眾暫勿前往，以免撲空。