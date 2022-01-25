案18521足跡。（花蓮衛生局提供）

案18521足跡。（花蓮衛生局提供）

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚案目前累計5例確診，中央流行疫情指揮中心今公布新增一例接觸者確診案18521，是酒店染疫女員工案18495的朋友，花蓮人，北上桃園工作，過年前返鄉，疑出現身體痠痛、鼻塞、咳嗽有痰等症狀，居家快篩呈陽性反應，Ct值22.3，花蓮縣衛生局獲報展開疫調，公佈23、24日兩天花蓮足跡，籲請民眾注意。

衛生局長朱家祥表示，案18521是很乖的花蓮子弟，到過地方都落實聯制，當衛生局獲報進行疫調，很快時間就能掌握。1月23日回花蓮爺爺、奶奶家，幫忙過年前整理家裡，得知朋友確診後自行居家快篩陽性，1月24日中午自行購買居家快篩試劑，結果為陽性。

足跡包括：23下午13時08分搭乘422次火車到花蓮，接著前往花蓮市區上海街和平虱目魚、中華路金記銀樓，後又去吉安鄉7-11東海岸門市，後又回到花蓮市區中山路日藥本舖、公正街金獎童裝、S-Girl.衣櫃子、中正路QUEEN SHOP、摩曼頓、大禹街楊媽媽紅豆餅。

案18521隔天24日上午到吉安鄉海岸路生活早餐店外帶早餐，接著去7-11東海岸門市，中午到海岸路的仁愛藥妝，後來約13時居家快篩呈陽性反應，轉送醫院作PCR篩檢，17時結果為陽性，Ct值22.3；目前採檢24名接觸者，皆為陰性，匡列10名接觸者，均為居家隔離。

昨天深夜花蓮知名運動品店「摩曼頓」在臉書粉專貼出配合政府防疫政策，今天休館一天；而今天上午花蓮市中心許多鄉親看到有環保人員進行清消，民眾議論紛紛；原來是確診案例在花蓮市區有足跡。