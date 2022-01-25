前交通部長林佳龍今出席自家派系正國會新人議員參選人媒體見面會，被問到是否參選台北市長及擔任閣揆一事；林佳龍說，行政院長是總統任命權，民進黨是台灣人民支持的政黨，一定要順應民心。

被問到參選台北市長，如果沒選上也能墊高黨內份量，林佳龍表示，民進黨六都市長有提名程序，是由黨主席提名、中執會徵召，「我去爭取哪個職務或選舉，不需有太多個人算計。」

林佳龍強調，若社會認為非參與不可，就會推動來扮演一些角色，也不是所謂去爭取；他對民進黨推出優秀人才參選參政，有很大信心。