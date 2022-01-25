副市長令狐榮達25日與勞工局長張大春及勞動部政務次長王尚志等，一同至台灣電力公司台中區營業處突擊稽查營建工地。（台中市政府提供）

勞動部次長王尚志詢問移工勞動相關情形，稽查共發現17項缺失及停工2處，依法裁罰60萬元，並要求業者限期改善。（台中市政府提供）

台中市政府副市長令狐榮達關心移工現場的工作情形。（台中市政府提供）

農曆春節到來，台中市政府聯合中央實施一連串歲末春安勞動檢查，副市長令狐榮達25日與勞動部政務次長王尚志等，一同率隊至台灣電力公司台中區營業處，突擊稽查「台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程」營建工地；王尚志指出，稽查共發現17項缺失及停工2處，依法裁罰60萬元，並要求業者限期改善。

令狐榮達說，勞動部日前宣布1月7日至2月25日為春安檢查，市長盧秀燕非常重視勞工安全，要求全力配合勞動部加強各項措施，因農曆新年將至許多工程正在趕工；王次長特率隊至台中稽查確保工安無虞；市府將持續配合輔導改善，呼籲業者平時應持續注意工地安全，做好標準作業程序，勞工朋友也應做好自主管理，才能安心過好年。

勞動部次長王尚志表示，稽查結果共發現17項缺失及停工2處，包括高度2公尺以上的開口未設置護欄、裸露的鋼筋未採取彎曲尖端或加護套、懸吊式施工架未按圖施作，對此將依法處以60萬元罰鍰，並要求業者立即改善。

王尚志說，聯合稽查發現工地現場可能存在墜落、穿刺及物體飛落等工安問題，針對所發現缺失盼業者立即改善；另正值年終歲修趕工時期，除協助勞工朋友遵守工安相關規定，希業主能重視勞動條件，對於春節期間勞工朋友的工作時數及休假均能妥善規劃，保障勞工權益，讓大家都能平安快樂過好年。

勞工局長張大春指出，歲末春安期間，市府將陸續實施5場次職業安全衛生宣導會，針對火災、爆炸高危險場所實施130場次專案檢查、營造業實施60場次專案檢查，並要求事業單位對廠區內危險作業，落實自主管理與檢查機制，藉由稽查帶動全市各事業單位重視工安意外防制措施，達到零職災目標。

令狐榮達結束稽查後，特在現場關心勞工朋友身體狀況，及勞資和諧合作，並瞭解工程興建進度與現場狀況，對於台灣電力公司率先配合市府啟動相關工程表示感謝，也盼工程如期如質完工，避免發生職業災害，保障勞工安全。